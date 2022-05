Made in Sud 2022, Lorella Boccia non c’è: perché, il motivo | Oggi, 9 maggio, Rai 2

Perché questa sera, lunedì 9 maggio 2022, su Rai 2 Lorella Boccia non è a Made in Sud? Ve lo diciamo subito: la conduttrice è risultata positiva al Covid, e per questo non sarà presente oggi sul palco dell’Auditorium di Napoli. La notizia era stata anticipata da TvBlog e poi confermata dalla diretta interessata. “Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva al Covid. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi. Ma adesso sto bene, molto bene. Grazie a tutti per i messaggi”, ha scritto Lorella Boccia sui social, annunciando la sua assenza stasera a Made in Sud 2022.

Solo settimana scorsa l’altro conduttore dello show comico di Rai 2, Clementino, aveva dato forfait proprio per il Covid. Non un momento fortunato dunque per il cast di Made in Sud. Al momento non è stato chiarito chi prenderà il posto di Lorella Boccia né tantomeno se tornerà Clementino. Lunedì scorso il rapper napoletano era stato sostituito da Maurizio Casagrande, attore che fa parte da inizio stagione del cast fisso del programma. L’augurio è che già dalla prossima settimana sia Lorella Boccia che Clementino, i due conduttori di Made in Sud 2022, possano tornare regolarmente alla guida della trasmissione.

Quante puntate

Abbiamo visto perché Lorella Boccia stasera non c'è a Made in Sud 2022, ma quante puntate sono previste per la nuova edizione dello show comico di Rai 2? Si tratta di otto episodi, in onda ogni lunedì in prima serata a partire dal 18 aprile (Pasquetta) alle ore 21.20. L'ultima puntata è prevista per il 6 giugno 2022, accompagnando così il pubblico di Rai 2 fino all'inizio quasi dell'estate.