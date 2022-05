Made in Sud, Clementino non c’è stasera: perché, il motivo

Perché Clementino non c’è questa sera, lunedì 2 maggio 2022, a Made in Sud 2022 alle ore 21.20 su Rai 2? Il cantante è risultato positivo al Covid, come lui stesso ha annunciato sul suo profilo Instagram. Il conduttore di Made in Sud salterà quindi la puntata di oggi, la terza di questa edizione. A condurre lo show comico sarà Lorella Boccia, che però non sarà sola. Ad affiancarla troveremo Maurizio Casagrande, già ospite fisso nelle precedenti puntate di Made in Sud 2022.

“Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto. E proprio la settimana di uscita del disco. Sono positivo al Covid (picco massimo). Non me lo meritavo, punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso”, ha annunciato Clementino sui social. Sul palco ritroveremo i comici che fanno parte del consueto cast, a cominciare da Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia. Torneranno personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata.

Quante puntate

Abbiamo visto perché Clementino stasera non c’è a Made in Sud 2022, ma quante puntate sono previste per la nuova edizione dello show comico di Rai 2? Si tratta di otto episodi, in onda ogni lunedì in prima serata a partire dal 18 aprile (Pasquetta) alle ore 21.20. L’ultima puntata è prevista per il 6 giugno 2022, accompagnando così il pubblico di Rai 2 fino all’inizio quasi dell’estate. Di seguito tutta la programmazione completa (attenzione, potrebbe cambiare):