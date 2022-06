Made in Sud 2022, anticipazioni (cast, ospiti, conduttori e comici) della puntata di oggi, 6 giugno

Stasera, lunedì 6 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Made in Sud 2022, il programma comico di Rai 2 in otto puntate. Tante le novità per questa edizione, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Per quanto riguarda i comici, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si alterneranno alcuni volti storici della trasmissione, ma non mancheranno nuovi divertenti personaggi pronti a farci ridere. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Cast

Ultima puntata di Made in Sud, lo show comico di Rai 2 condotto da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. Sono attesi super ospiti per l’ultima puntata del programma che ha fatto divertire il pubblico di tutte le età. A salire sul palco di Made in Sud sarà il cantante Rocco Hunt, presente anche nella sigla del programma. Il “poeta urbano” regalerà agli spettatori un medley dei suoi brani più famosi. Altro ospite di Made in Sud sarà il campione Marco Maddaloni che annuncerà al pubblico un ritorno in tv insieme al duo comico Arteteca e poi, grande sorpresa per i tifosi, la presenza di un altro campione sportivo: l’allenatore ed ex calciatore Ciro Ferrara.

A regalare risate e spensieratezza ci penseranno come sempre i tantissimi comici del programma come: Paolo Caiazzo, Uccio De Santis, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, i Gemelli di Guidonia, gli Arteteca, Pasquale Palma con Gennaro Scarpato, Ciro Ceruti con Serena Caputo e Antonio D’Ausilio, Mino Abbacuccio, le Sex and Sud , Tommy Terrafino, Alessandro Bolide, i Radio Rocket, Peppe Laurato il professore Enzo Fischetti e tanti altri. Non mancherà la musica con l’esibizione di Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la puntata di Made in Sud 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand tramite la app gratuita Rai Play.