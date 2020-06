Made in Sud 2020, quante puntate e quando finisce

A partire da oggi, martedì 16 giugno 2020, su Rai 2 torna Made in Sud: l’edizione 2020 in realtà è la decima e al timone ci sarà ancora una volta Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici finito nelle grinfie della cronaca rosa per via della sua relazione tormentata con Belen Rodriguez. Ma, quando Stefano tornerà in prima serata su Rai 2, lo farà al fianco di Fatima Trotta, conducendo il varietà comico a quattro mani. Il programma è composto da 40 comici che saliranno sul palco con lo scopo d’intrattenere il pubblico da casa. Nonostante il Coronavirus abbia fermato la produzione di tantissimi prodotti del mondo dell’intrattenimento, la macchina di Made in Sud non si è fermata e adesso arriveranno nuove puntate per la nuova edizione. Ma quante puntate sono previste per Made in Sud 2020?

Quante puntate

Su Rai 2 arriva una nuova edizione di Made in Sud, il programma comico più amato dagli italiani che parte martedì 16 giugno 2020, alle ore 21:20, su Rai 2. Il programma avrà un appuntamento settimanale sul secondo canale di Viale Mazzini e manderà in onda sei nuove puntate.

Quando finisce

Quindi, quando finisce Made in Sud 2020? L’anno scorso, complice la popolarità e l’apprezzamento del pubblico, Made in Sud ha aggiunto tre puntate all’edizione nove. Quest’anno, sono state annunciate soltanto sei puntate che comporranno l’edizione dieci. L’ultima puntata, ad oggi, dovrebbe andare in onda il 21 luglio 2020. Di seguito la programmazione di Made in Sud su Rai 2:

Prima puntata: 16 giugno 2020

Seconda puntata: 23 giugno 2020

Terza puntata: 30 giugno 2020

Quarta puntata: 7 luglio 2020

Quinta puntata: 14 luglio 2020

Sesta puntata: 21 luglio 2020

Made in Sud 2020 in tv e streaming

Dove vedere Made in Sud 2020 in tv e live streaming? La decima edizione parte da martedì 16 giugno in prima serata, ore 21:20, su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto due del telecomando o anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece ha un decoder Sky può trovarlo al tasto 102. Chi invece vuole seguire in diretta streaming il varietà comico può accedere a RaiPlay tramite pc, smartphone e tablet. Potete recuperare anche in un secondo momento le puntate andate già in onda su Rai 2, tramite la funzione on demand di RaiPlay.

