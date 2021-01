Made in Italy: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 27 gennaio 2021, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Made in Italy, la serie tv, prodotta da Mediaset e Taodue, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla terza puntata.

Trama

In questa puntata Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani, che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina. Durante una serata con gli amici della redazione, la ragazza conosce per caso l’affascinante Davide Frangi, che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile. Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma viene incaricata Rita, che però deve restare a Milano per incontrare il figlio Simone, che si è messo nei guai con la polizia; chiede così ad Irene e Monica di sostituirla. Ma la spedizione romana non è fortunata perché lo stilista non vuole incontrare le due giovani. Come se non bastasse, al ritorno le due ragazze restano fuori casa perché sfrattate.

Made in Italy: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni (la trama) della terza puntata di Made in Italy, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Ferro: Irene Mastrangelo

Margherita Buy: Rita Pasini

Fiammetta Cicogna: Monica Massimello

Sergio Albelli: Andrea Nava

Maurizio Lastrico: Filippo Cerasi

Valentina Carnelutti: Ludovica

Giuseppe Cederna: Armando Frattini

Marco Bocci: John Sassi

Andrea Bosca: Davide Frangi

Anna Ferruzzo: Giuseppina

Francesco Di Raimondo: Diego

Saul Nanni: Flavio

Gaetano Bruno: Walter Albini

Ninni Bruschetta: Pasquale

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Made in Italy in diretta tv e live streaming? La puntata della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 27 gennaio 2021, alle ore 21,40. Sarà possibile seguire ogni singola puntata della fiction anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

