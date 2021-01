Made in Italy: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Made in Italy, la serie tv, prodotta da Mediaset e Taodue, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Trama

In questa puntata assisteremo all’incontro tra Irene e i coniugi Missoni (Claudia Pandolfi ed Enrico Lo Verso) nel loro quartier generale a Sumirago (Varese) – dove sono state realizzate le riprese – e a un servizio fotografico nel deserto del Marocco dedicato alle creazioni di Raffaella Curiel (Nicoletta Romanoff). Mentre Monica (Fiammetta Cicogna) riesce con un’idea creativa a realizzare un servizio di moda bambini, Irene deve andare dai Missoni a Sumirago per prendere dei vestiti per un servizio. Ma una volta arrivata Irene capisce che può ottenere un’intervista esclusiva, iniziativa per nulla apprezzata dal vicedirettore Nava (Sergio Albelli).

Ma la giornata non è finita: la cena con i genitori di Luigi finisce in un modo inaspettato. A Irene, tornata single, viene affidato un servizio fotografico per Lella Curiel da realizzare in Marocco. La modella è Helena, che una volta arrivati in Marocco esagera con l’alcol e non può posare. Irene per non rinunciare al servizio convince il fotografo John Sassi (Marco Bocci), con il quale finisce a letto, a sostituire Helena con una cameriera di colore. Ma l’idea di Irene non avrà il successo sperato ad Appeal.

Made in Italy: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni (la trama) della seconda puntata di Made in Italy, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Ferro: Irene Mastrangelo

Margherita Buy: Rita Pasini

Fiammetta Cicogna: Monica Massimello

Sergio Albelli: Andrea Nava

Maurizio Lastrico: Filippo Cerasi

Valentina Carnelutti: Ludovica

Giuseppe Cederna: Armando Frattini

Marco Bocci: John Sassi

Andrea Bosca: Davide Frangi

Anna Ferruzzo: Giuseppina

Francesco Di Raimondo: Diego

Saul Nanni: Flavio

Gaetano Bruno: Walter Albini

Ninni Bruschetta: Pasquale

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Made in Italy in diretta tv e live streaming? La puntata della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21,40. Sarà possibile seguire ogni singola puntata della fiction anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

