Made in Italy: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Made in Italy, la nuova serie tv che racconta l’esplosione della moda italiana negli anni ’70? In tutto su Canale 5 verranno trasmesse 4 puntate, tutte in prima serata tv alle ore 21,40 (circa) del mercoledì sera. La prima puntata andrà in onda mercoledì 13 gennaio 2021; l’ultima il 3 febbraio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40

Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40

Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40

Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40

Durata

Quanto dura (la durata) ogni puntata di Made in Italy? La messa in onda della serie tv è, come detto, in programma alle ore 21,40 e terminerà alle ore 23,40. Ogni puntata quindi avrà una durata di 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Made in Italy, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Tutte le 4 puntate della serie tv, come detto, andranno in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv. Sarà possibile seguire ogni singola puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

