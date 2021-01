Made in Italy: la trama della prossima (terza) puntata

Cosa succederà nella prossima (la terza) puntata di Made in Italy che sarà trasmessa mercoledì 27 gennaio 2021 in prima serata tv? Nell’episodio 5 Irene riesce finalmente ad ufficializzare la sua carriera nel mondo del giornalismo superando a pieni voti l’esame di abilitazione alla professione. Così, appena rientrata in redazione, Rita le affida subito il primo incarico di grande responsabilità: incontrare Giorgio Armani.

Irene è emozionata, e naturalmente molto in ansia per come andrà l’incontro. Alla fine però la talentuosa giornalista riuscirà ad entrare nelle grazie dell’eccezionale stilista, garantendosi la copertina del numero successivo di Appeal. Irene, soddisfatta per la piega che sta prendendo la sua carriera, accetta di partecipare ad una festa con i colleghi. Durante la serata s’imbatte nell’affascinante Davide Frangi, che oltre ad incantarla diventa un’altra delle sue risorse per togliersi dall’ennesimo impaccio.

Nel corso dell’episodio 6 della terza puntata di Made in Italy, secondo le anticipazioni, Rita si aggiudica un’intervista a Valentino. Purtroppo, l’appuntamento con lo stilista è a Roma, ma il figlio della caporedattrice finisce in un brutto giro per cui interviene anche la polizia, perciò la Pasini dovrà restare a Milano occupandosi di lui. Irene e l’amica Monica vengono immediatamente mandate a Roma. Peccato che Valentino, informato dell’assenza di Rita, non abbia alcuna intenzione di concedersi alle giovani promesse del giornalismo. E come se non bastasse, al rientro a Milano le due rimangono chiuse fuori casa.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Made in Italy, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste 4 puntate su Canale 5. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche di palinsesto):

Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40 TRASMESSA

Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40 OGGI

Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40

Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40

Potrebbero interessarti Qualcosa di speciale: la trama del film su Rai 2 Qualcosa di speciale: tutto quello che c’è da sapere sul film Made in Italy streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata