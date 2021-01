Made in Italy: la trama della prossima (seconda) puntata

Cosa succederà nella prossima (la seconda) puntata di Made in Italy che sarà trasmessa mercoledì 20 gennaio 2021 in prima serata tv? Dopo aver litigato duramente con suo padre, per essere rientrata in casa all’alba dopo una serata in discoteca, Irene decide di stabilirsi a casa di Monica. Intanto tutta Milano si prepara per la sfilata di Krizia in Triennale, a cui è stata invitata Rita per Appeal, che si occuperà dell’intervista. Irene è presente ma si rende conto, dopo poco tempo, che Rita non si è presentata e quindi potrebbe essere troppo tardi per la loro azienda. Determinata a portare avanti il lavoro necessario al posto della sua datrice di lavoro, la Mastrangelo si impegna per sostituirla e, dopo aver tentato diversi stratagemmi, riesce ad avere accesso alla sfilata.

Una volta entrata, Irene riesce ad intervistare Krizia e a documentare l’evento della moda, ottenendo così un importante successo e conquistando ancora di più le simpatie di Rita che decide di assegnarle un compito veramente importante ed un onore per chi si occupa del settore. Irene deve andare dalla famiglia Missoni a Sumirago per ottenere informazioni e diversi vestiti per dare vita ad un servizio. Sebbene non le fosse stato ordinato da Rita, appena arrivata Irene capisce che può avere non soltanto i vestiti per cui è partita, ma anche interviste esclusive che potrebbero fare molto bene al nome di Appeal.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Made in Italy, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste 4 puntate su Canale 5. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche di palinsesto):

Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40 TRASMESSA

Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40

Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40

Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40

Potrebbero interessarti A che ora inizia Made in Italy: l’orario della messa in onda su Canale 5 Made in Italy: quante puntate, durata e quando finisce Made in Italy: il cast della serie tv con Margherita Buy