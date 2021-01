Made in Italy: la trama della prossima (quarta e ultima) puntata. Finale

Cosa succederà nella prossima (la quarta e ultima) puntata di Made in Italy che sarà trasmessa mercoledì 3 febbraio 2021 in prima serata tv? Qual è il finale di stagione? Attenzione, spoiler. Frattini ha scoperto che da tempo ormai, Nava lo sta tradendo. Stampa infatti delle copie in più della rivista e fa dei resi inesistenti perché in realtà ha realizzato una nuova rivista che ha chiamato Fascino. Frattini minaccia di denunciarlo ma Nava prosegue per la sua strada portandosi via i migliori inserzionisti della rivista. Irene e Monica si schierano dalla parte del direttore e lo stesso fa Rita, anche se molto provata per quello che sta succedendo con suo figlio Simone. Chi vive un periodo delicatissimo è Filippo: purtroppo Flavio ha ceduto nuovamente alla droga ed è morto per overdose. Le due amiche però lo convincono a tornare a lavorare per Appeal. Irene dopo questo shock vuole cambiare tutto, e per questo decide di partire per New York. Il nuovo numero di Appeal partirà da Fiorucci, con la moda urban, le modelle fotografate per strada, nuovi colori, nuove proposte. Rita e Frattini l’appoggiano in pieno.

Il figlio di Rita intanto, secondo la trama della prossima puntata di Made in Italy (la quarta e ultima), si mette nei guai e viene coinvolto in una sparatoria. Torna quindi da sua madre per chiederle aiuto. Frattini rivela a Rita che gli resta poco da vivere mentre Irene, prima di partire, si gode la sua storia d’amore clandestina con Davide. L’imprenditore è sposato ma sembra aver perso la testa per Irene, tanto da dirle che è pronto a lasciare tutto per lei. Irene, che è una donna libera e indipendente, non vuole mettergli fretta. Monica invece riceve la proposta di matrimonio: si è innamorata del figlio dell’arpia! E accetta quindi di diventare sua moglie.

Irene, felicissima di come stanno andando le cose a New York, si accorge di essere indisposta e pensa subito che a causarle il malessere sia il cibo americano, o la stanchezza per il viaggio. La ragazza con cui collabora per il servizio di Fiorucci le suggerisce però che potrebbe essere incinta. In America ci sono in vendita dei test di gravidanza e Irene ne compra due per farlo. Scopre quindi di aspettare davvero un bambino.

Il servizio fatto a New York da Irene e dal giovane fotografo che ha scelto è bellissimo. Mentre Frattini si prepara per il suo editoriale, capisce di stare molto male e scrive una lettera a Irene che lascia proprio accanto alla sua macchina da scrivere. Pochi minuti dopo, muore. Arrivata all’aeroporto, Irene trova tutti i suoi amici ad aspettarla, con la notizia della morte di Frattini. Il giorno del funerale, Irene deve leggere la lettera che il direttore le ha lasciato. Parla della nuova Appeal, di come cambierà la rivista da lui diretta. Ma soprattutto nella lettera, secondo le anticipazioni della prossima puntata di Made in Italy, la quarta e ultima, c’è un’eredità importantissima. Frattini infatti ha lasciato la direzione di Appeal proprio a Irene che in pochissimo tempo è passata da essere una semplice stagista alla direttrice della rivista di moda.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Made in Italy, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste 4 puntate su Canale 5. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche di palinsesto):

Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40 TRASMESSA

Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40 TRASMESSA

Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40 OGGI

Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40

Potrebbero interessarti Chi è Naomi Akano, la recluta de La Caserma Chi è Martina Albertoni, la recluta de La Caserma Chi è Antonio Gennarelli, la recluta de La Caserma