Made in Italy: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata di Made in Italy in onda lo scorso mercoledì 27 gennaio 2021 su Canale 5? Nella scorsa puntata Rita ha chiesto a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani, che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene è riuscita a conquistarne la fiducia dello stilista e a convincerlo a posare per una copertina. Durante una serata con gli amici della redazione, la ragazza ha poi conosciuto per caso l’affascinante Davide Frangi, che successivamente l’ha aiutata a risolvere una situazione molto difficile. Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma è stata incaricata Rita, che però è dovuta restare a Milano per incontrare il figlio Simone, che si è messo nei guai con la polizia; per ovviare al contrattempo ha quindi chiesto ad Irene e Monica di sostituirla. Ma la spedizione romana non è stata fortunata dato che lo stilista non ha voluto incontrare le due giovani. Come se non bastasse, al ritorno le due ragazze sono rimaste fuori casa perché sfrattate.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella scorsa puntata di Made in Italy, ma quante puntate sono previste? In tutto su Canale 5 verranno trasmesse quattro puntate, tutte in prima serata tv alle ore 21,40 (circa). Ogni puntata avrà una durata di circa due ore. La prima puntata è andata in onda mercoledì 13 gennaio 2021; l’ultima il 3 febbraio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: 13 gennaio 2021

Seconda puntata: 20 gennaio 2021

Terza puntata: 27 gennaio 2021

Quarta puntata: 3 febbraio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Made in Italy, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Tutte le 4 puntate della serie tv, come detto, andranno in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv. Sarà possibile seguire ogni singola puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

