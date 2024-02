Mad in Italy streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mad in Italy, il nuovo show comico condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, con Stefano Palatresi che si dedicherà della colonna sonora. Dall’Auditorium degli studi RAI di Napoli, allestito per le grandi occasioni, lo show con comici provenienti da tutta Italia, regalerà al suo pubblico sei puntate di assoluto divertimento. Dove vedere Mad in Italy in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2.

Mad in Italy streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Mad in Italy in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima lunedì 29 gennaio 2024; la sesta e ultima lunedì 4 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):