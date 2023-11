Macondo: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 novembre

Stasera, sabato 18 novembre 2023, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Macondo, il nuovo “show sull’ambiente” del sabato sera di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Camila Raznovich conduce quello che è probabilmente il primo “show sull’ambiente” al mondo, accompagnata dal “sindaco di Macondo”, il climatologo Luca Mercalli, e da tanti altri ospiti con cui va alla scoperta dei piccoli e grandi eroi che combattono per rendere il pianeta in cui abitiamo un posto migliore. Fra i visitatori di Macondo della puntata, lo psichiatra Vittorino Andreoli, con cui si approfondirà il significato di una parola entrata da poco nel nostro linguaggio: “ecoansia”; la scrittrice Susanna Tamaro, che ha fatto del vivere nella natura una scelta di vita; l’attore Alessandro Gassmann, da anni in prima fila per la difesa dell’ambiente; il giornalista e scrittore Mario Calabresi, con cui Camila parla di ambiente e fotografia. Ospiti di questa ultima puntata anche Giulia Bronzato, la “turista poco green” appena sopravvissuta alla sfida a impatto zero del docureality “Into the Wild”. Giulia, accompagnata dal suo wild-life coach Michael Bolognini, racconta a Camila cosa ha significato cambiare radicalmente stile di vita ritrovandosi fra le montagne senza acqua corrente, luce, gas, wifi, negozi, mezzi di trasporto.

Non mancano i grandi filmati internazionali, con al centro persone normali che fanno cose straordinarie per l’ambiente: dagli inventori di case, uffici e fattorie galleggianti a Rotterdam, passando per l’ingegnere che ha trovato il modo per ripulire i laghi del Perù, fino alla comunità di pescatori della costa messicana del Pacifico che si batte per salvaguardare le balene che abitano i loro mari. A proposito di abitanti del mare, il divulgatore social Marco Spinelli aiuta i telespettatori a conoscere meglio gli squali e il loro rapporto con l’habitat che li circonda. A “Macondo” non può mancare la musica live con i Gaudats Junk Band, originale band toscana capitanata da Rick Hutton che suona grandi successi rock e pop con i suoi strumenti fatti di scarti, interamente riciclati.

Streaming e tv

Dove vedere Macondo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming e replica su RaiPlay.it.