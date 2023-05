Ma cosa ci dice il cervello: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 28 maggio 2023, va in onda Ma cosa ci dice il cervello, un film del 2019 diretto da Riccardo Milani. Si tratta di una commedia brillante e molto divertente con protagonista Paola Cortellesi. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Ma cosa ci dice il cervello racconta di Giovanna, madre separata che lavora presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Ma l’apparenza inganna, perché mentre al pubblico appare una donna remissiva, in segreto è un’agente operativo della Sicurezza Nazionale. Data la sua seconda attività, Giovanna deve mantenere un profilo basso e, nonostante sia molto brava nel suo lavoro, nella vita personale è un disastro. Sua figlia Martina è in fase preadolescenziale e non va d’accordo con la madre. Ma Giovanna deve anche gestire la sua, di madre, in crisi ormonale di mezza età. Nel mezzo vi è la caccia ad un terrorista internazionale.

Ma cosa ci dice il cervello: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. Come già anticipato, ad interpretare la protagonista Giovanna è Paola Cortellesi. Vediamo attori e personaggi del cast:

Paola Cortellesi: Giovanna Salvatori

Stefano Fresi: Roberto Desideri

Tomas Arana: Eden Bauen

Teco Celio: Gerard Colasante

Remo Girone: Comandante D’Alessandro

Vinicio Marchioni: Marco

Lucia Mascino: Francesca

Claudia Pandolfi: Tamara

Giampaolo Morelli: Enrico

Carla Signoris: Agata

Chiara Luzzi: Martina

Ricky Memphis: Dario Carocci

Paola Minaccioni: Anita Ruggiero

Alessandro Roja: Claudio, il manager

Emanuele Armani: Edoardo Grazioli

Paolo Antonini: Carrara

Marco Pancrazi: Iacobelli

Streaming e TV

Dove vedere Ma cosa ci dice il cervello in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 28 maggio 2023, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.