L’uomo dei ghiacci: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, film del 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un’esplosione in una miniera di diamanti di Manitoba intrappola 26 minatori. Mike McCann e suo fratello Gurty, un veterano della guerra in Iraq che soffre di PTSD e afasia, lavorano per una società di autotrasporti fino a quando Mike prende a pugni un altro camionista per essersi riferito a Gurty come un “ritardato”, e vengono entrambi licenziati. Jim Goldenrod, un altro camionista, accetta di condurre una missione di salvataggio per trasportare teste di pozzo alla miniera, che consentano di far defluire il metano dal terreno e liberare i minatori senza pericolo. Mike si candida per il lavoro e Jim lo assume appena nota le stupefacenti capacità di meccanico di Gurty. Al gruppo si unisce anche una giovane donna, Tantoo. Dovranno guidare sui laghi ghiacciati in una stagione nella quale ormai il ghiaccio si sta sciogliendo e le strade di ghiaccio sono chiuse da cinque settimane. Vista la pericolosità della missione, partono con tre camion, per avere ridondanza nel caso se ne perdano per strada. Al gruppo si unisce anche Varnay, responsabile della valutazione del rischio assicurativo per Katka, la società proprietaria della miniera. Per i camionisti è previsto un compenso di duecentomila dollari, che saranno ridistribuiti tra i sopravvissuti se qualcuno muore. Nel frattempo, i minatori comunicano con i dirigenti di Katka in Morse, battendo sui tubi, e il direttore generale Sickle comunica che hanno intenzione di liberare gli uomini facendo saltare un tunnel. La squadra parte per la miniera con tre teste di pozzo. Durante il viaggio, il motore di Goldenrod grippa. Mentre aggancia dei cavi per farsi trainare, il ghiaccio sotto il suo rimorchio si rompe e la sua gamba rimane intrappolata. Sapendo che non può scappare, convince Tantoo a tagliare la cinghia che lo attacca al camion, facendolo annegare ma salvando gli altri due camion. Nel tentativo di sfuggire all’onda di pressione che si avvicina rapidamente e al ghiaccio che si rompe, i restanti due camion si ribaltano, fermando l’onda di pressione.

L’uomo dei ghiacci: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’uomo dei ghiacci, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Mike

Laurence Fishburne: Goldenrod

Benjamin Walker: Varnay

Amber Midthunder: Tantoo

Marcus Thomas: Gurty

Holt McCallany: René Lampard

Martin Sensmeier: Cody

Matt McCoy: George Sickle

Matt Salinger: Thomason

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo dei ghiacci in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.