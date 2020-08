L’uomo che sognava con le aquile cast: gli attori della serie tv su Rai1

Stasera su Rai 1 torna, in replica, una miniserie tv con protagonista Terence Hill: L’uomo che sognava con le aquile, trasmessa per la prima volta nel gennaio del 2006. Terence Hill è Rocco Ventura, un uomo semplice innamorato della sua terra e della natura, che aveva abbandonato in gioventù dopo un acceso contrasto con i genitori. Dopo la tragica morte di sua moglie e suo figlio, Rocco deciderà di fare ritorno sull’Aspromonte per riprendere in mano l’antica tradizione di famiglia: produrre un formaggio tipico che si fa stagionare nelle grotte.

Ma chi fa parte del cast de L’uomo che sognava con le aquile? Vediamo qui di seguito tutti gli attori della miniserie in replica su Rai 1.

Attori e personaggi

Ecco il cast della serie tv, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Terence Hill – Rocco Ventura

Michelle Bonev – Giulia Spadafora

Mattia Cicinelli – Roberto Spadafora

Andrea Tidona – sindaco Angelo Spadafora

Alberto Molinari – Ferdinando Spadafora

Stefania Bogo – Isabella

Pierluigi Misasi – Zagari

Antonio Faà – dottor Valenti

Anita Zagaria – Dora

Mariolina De Fano – Filomena

Claudio Pallottini – Marco

L’uomo che sognava con le aquile cast: come vedere la miniserie in streaming

Dove vedere L’uomo che sognava con le aquile? La serie tv va in onda questa sera – giovedì 13 agosto 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

