Chi è Lunita Kessisoglu, la figlia di Paolo Kessisoglu ospite a Sanremo 2025

Chi è Lunita Kessisoglu, la figlia di Paolo Kessisoglu ospite al Festival di Sanremo 2025 con il padre? La ragazza è, come detto, la figlia dell’attore e della giornalista Sabrina Donadel. Classe 2003, fino ad oggi, ha sempre vissuto la sua vita stando lontana dalle luci dei riflettori e i suoi genitori hanno cercato di proteggere il più possibile la sua privacy. Non sono note informazioni sul suo percorso di studi, ma suo padre Paolo ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e le ha dedicato alcuni splendidi messaggi d’amore via social. Nel suo profilo Instagram – si legge nella biografia – che è una cantautrice e suona il pianoforte.

“Bambina mia, quanto sei bella – uno dei pensieri di Paolo Kessisoglu sui social -. Qui eri piccola ma sei la mia bambina anche adesso che sei grande. Io sono stato il primo a togliermi di bocca quel “la bimba ha detto, la bimba ha fatto” ma dentro di me porto sempre quella bimba che ad un certo punto, quasi 18 anni fa, mi ha detto: “guarda che non è come pensi tu, si fa così…guarda…” e mi ha indicato la strada. Lo so che non c’entra nulla oggi ma è colpa del telefono che bel bello mentre pensavo ad altro mi ha messo te davanti, quindi ti becchi la predica e muta. Ti devo dire una cosa: guarda fuori dalla finestra….ricorda di farlo sempre”.

In un’intervista a Chi Paolo Kessisoglu ha svelato di essere un padre molto presente e ha anche svelato quale sarebbe stata la sua opinione rispetto all’eventualità in cui sua figlia (Lunita Kessisoglu) avesse scelto di partecipare a Uomini e donne. “Con mia figlia sono un papà molto presente; abbiamo avuto solo lei perché quando è nata io stavo spesso fuori casa e per fare un figlio bisogna necessariamente stare insieme. Quando la situazione si è normalizzata Lunita aveva 5 anni e non ce la siamo sentita di ricominciare da capo. Ora sono felice così: meglio fare un pezzo unico! Se lei volesse fare il mio mestiere da grande la aiuterei, ma cercherei di capire se ne ha le capacità”, e ancora: “Uomini e donne? Forse per allora non lo faranno più…”.