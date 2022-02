Luna piena, il testo della canzone di Orietta Berti ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo di Luna piena, la canzone di Orietta Berti ospite al Festival di Sanremo 2022 nel corso della serata finale? Ecco il brano:

Se tu pensi che io stia qui ad aspettare

Che torni qui da me

Baby inizia a pregare

Che io non mi sia già

Dimenticata il tuo nome

Scordata del tuo amore e di te

Non mi manchi di notte

Io ballo quando è notte

Quando tutto si spegne e la musica mi consola

Ed io mi sento forte

Senza di te più forte

Quando tutto finisce io mi amo anche da sola

Sola, sola, sola, sola

Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa

Dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città

Se me ne vado da qua

Non resti che una metà

Io ti guardo dall’alto e splendo

Luna piena

Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa

Dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città

Se me ne vado da qua

Sì dimmi tu como estás

Io muy bien e in alto splendo

Luna piena

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Luna piena di Orietta Berti, ma dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? La quinta e ultima puntata, come detto, andrà in onda oggi – 5 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.