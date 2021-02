L’ultimo bacio: la trama del film su Rai 3. Di cosa parla

L’ultimo bacio è il film in onda questa sera – sabato 6 febbraio 2021 – su Rai 3 dalle 21.45. La pellicola diretta da Gabriele Muccino compie 20 anni, è infatti uscita nelle sale nel 2001. Nel cast attori amatissimi come Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino. Otto personaggi intrecciano le proprie vite in un ritmato rincorrersi di passioni: Francesca, 18 anni, si innamora di Carlo che – come i suoi amici Adriano, Paolo, Alberto e Marco – ha trent’anni e sta per sposarsi con Giulia. Anna, la mamma di quest’ultima, con ventinove anni di matrimonio alle spalle, ha paura di invecchiare e di doversi rassegnare al fatto che la sua giovinezza è finita per sempre. Ma qual è la trama completa e di cosa parla L’ultimo bacio? Scopriamolo insieme.

Il film ruota attorno alle vicende di Carlo (Stefano Accorsi) e dei suoi amici Adriano (Giorgio Pasotti), Paolo (Claudio Santamaria), Alberto (Marco Cocci) e Marco (Pierfrancesco Favino), i quali, giunti alla soglia dei trent’anni, si trovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte, scardinando così le certezze di sempre. La loro crisi è la sindrome di Peter Pan dell’uomo moderno, la paura di essere inglobati da giornate frenetiche, dal lavoro e dai doveri, rischiando così di rimanere estranei al vero senso delle cose.

Carlo, ventinovenne che aspetta un figlio dalla fidanzata Giulia, rimane incantato dalla sensuale innocenza di Francesca, un’effervescente ragazza di 18 anni conosciuta al matrimonio dell’amico Marco. Tra i due nasce una travolgente attrazione che porterà Carlo a tradire Giulia con la giovane, con la prima ignara di tutto e alle prese con i preparativi in vista della nascita della loro figlia. Nel frattempo, Adriano, in crisi con la moglie Livia, da cui ha avuto un figlio, medita di andarsene di casa.

Paolo, secondo la trama del film L’ultimo bacio, è depresso a causa del padre malato e dell’abbandono da parte della fidanzata Arianna. Alberto, apparentemente sereno, passa da un’avventura all’altra, incapace di creare legami stabili. Anche Anna, la madre di Giulia, trascorre un periodo di forte crisi con il marito psicologo Emilio, che la porta a gettarsi tra le braccia di una sua vecchia fiamma, il professor Eugenio Bonetti, ritrovandolo però ormai sentimentalmente impegnato e neo papà.

Giulia incontra gli amici in occasione della visita di condoglianze a Paolo per la morte del padre e si rende conto che Carlo, dicendole che avrebbe passato la serata con Adriano, invece presente a casa di Paolo, le ha mentito. Quando Carlo torna a casa, Giulia, in preda alla rabbia, lo obbliga a raccontarle la verità e Carlo le confessa il suo incontro con Francesca, terminato con “soltanto un bacio”; a questo punto, Giulia scoppia di rabbia e caccia violentemente Carlo di casa. Quest’ultimo ritorna da Francesca, con la quale passa una notte d’amore. Il mattino dopo, svegliandosi nella stanza della ragazza, capisce di aver sbagliato: lascia Francesca e corre da Giulia, la quale decide tuttavia di trasferirsi a casa dei genitori, ormai riappacificatisi. Con la complicità di Anna, Carlo riuscirà a farsi perdonare da Giulia e a riconquistarla.

Questa la trama de L’ultimo bacio, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 6 febbraio 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

