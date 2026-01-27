Icona app
27 gennaio 2026
Home » Spettacoli » TV
TV

L’ultima volta che siamo stati bambini: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
L’ultima volta che siamo stati bambini: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda L’ultima volta che siamo stati bambini, film del 2023 diretto da Claudio Bisio, al suo debutto alla regia. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, estate 1943. Quattro bambini stringono amicizia e passano le loro giornate giocando alla guerra: Italo, figlio di un federale fascista, Anacleto Barocci; Cosimo, che vive con il nonno insieme al fratello minore; Vanda, un’orfana che vive in convento; e Riccardo, i cui genitori sono ebrei. Un giorno, per ordine del governo, gli ebrei romani sono deportati, incluso Riccardo e la sua famiglia. Quando gli amici scoprono la sua scomparsa, vengono vagamente a sapere che gli ebrei sono stati portati in Germania e decidono di andare a liberarlo, seguendo a piedi i binari ferroviari. Sulle loro tracce si dirigono Vittorio, il fratello maggiore di Italo, e Suor Agnese, una suora particolarmente affezionata a Vanda.

I gruppi vivono diverse avventure e approfondiscono i loro rapporti: Italo vuole essere un perfetto fascista dopo essere stato umiliato dal padre a favore di Vittorio, Vanda rivela di aver accettato la proposta di Riccardo di essere adottata dalla sua famiglia prima che venissero deportati e Cosimo soffre per la perdita della madre e l’esilio del padre, allontanato per aver insultato il Duce. I bambini scoprono gli orrori del conflitto quando si imbattono in alcuni cadaveri uccisi dai soldati e accettano di uccidere e cucinare il loro galletto portafortuna, rubato in precedenza, per sfamare una famiglia ridotta alla povertà.

L’ultima volta che siamo stati bambini: il cast

Abbiamo visto la trama di L’ultima volta che siamo stati bambini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vincenzo Sebastiani: Italo Barocci
  • Alessio Di Domenicantonio: Cosimo
  • Valerio Di Domenicantonio: Piscialetto
  • Carlotta De Leonardis: Vanda
  • Lorenzo McGovern Zaini: Riccardo
  • Federico Cesari: Vittorio Barocci
  • Marianna Fontana: suor Agnese
  • Claudio Bisio: federale Anacleto Barocci
  • Antonello Fassari: nonno Cosimo
  • Fabian Grutt: sergente
  • Giancarlo Martini: oste
  • Ralph Palka: generale tedesco
  • Nikolai Selikovsky: tenente tedesco
  • Franco Pistoni: contadino

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima volta che siamo stati bambini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
