L’ultima volta che siamo stati bambini: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda L’ultima volta che siamo stati bambini, film del 2023 diretto da Claudio Bisio, al suo debutto alla regia. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, estate 1943. Quattro bambini stringono amicizia e passano le loro giornate giocando alla guerra: Italo, figlio di un federale fascista, Anacleto Barocci; Cosimo, che vive con il nonno insieme al fratello minore; Vanda, un’orfana che vive in convento; e Riccardo, i cui genitori sono ebrei. Un giorno, per ordine del governo, gli ebrei romani sono deportati, incluso Riccardo e la sua famiglia. Quando gli amici scoprono la sua scomparsa, vengono vagamente a sapere che gli ebrei sono stati portati in Germania e decidono di andare a liberarlo, seguendo a piedi i binari ferroviari. Sulle loro tracce si dirigono Vittorio, il fratello maggiore di Italo, e Suor Agnese, una suora particolarmente affezionata a Vanda.

I gruppi vivono diverse avventure e approfondiscono i loro rapporti: Italo vuole essere un perfetto fascista dopo essere stato umiliato dal padre a favore di Vittorio, Vanda rivela di aver accettato la proposta di Riccardo di essere adottata dalla sua famiglia prima che venissero deportati e Cosimo soffre per la perdita della madre e l’esilio del padre, allontanato per aver insultato il Duce. I bambini scoprono gli orrori del conflitto quando si imbattono in alcuni cadaveri uccisi dai soldati e accettano di uccidere e cucinare il loro galletto portafortuna, rubato in precedenza, per sfamare una famiglia ridotta alla povertà.

L’ultima volta che siamo stati bambini: il cast

Abbiamo visto la trama di L’ultima volta che siamo stati bambini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Sebastiani: Italo Barocci

Alessio Di Domenicantonio: Cosimo

Valerio Di Domenicantonio: Piscialetto

Carlotta De Leonardis: Vanda

Lorenzo McGovern Zaini: Riccardo

Federico Cesari: Vittorio Barocci

Marianna Fontana: suor Agnese

Claudio Bisio: federale Anacleto Barocci

Antonello Fassari: nonno Cosimo

Fabian Grutt: sergente

Giancarlo Martini: oste

Ralph Palka: generale tedesco

Nikolai Selikovsky: tenente tedesco

Franco Pistoni: contadino

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima volta che siamo stati bambini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.