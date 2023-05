Chi è Luigi Fontana, il figlio di Jimmy ospite a Oggi è un altro giorno: musicista, carriera, età, figli, moglie, vita privata, madre

Luigi Fontana è il figlio di Jimmy Fontana, il grande cantante noto soprattutto per Il mondo, di cui si parlerà nella prima parte della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il suo vero nome è Luigi Sbriccoli ed è nato a Macerata. Sin da subito si appassiona di musica. Accompagna il padre Jimmy in numerose tournée.

Col tempo Luigi Fontana si specializza in musiche per film e realizza successi e grandi creazioni per i più importanti registi italiani. Abbraccia poi il jazz e nasce l’album L’illusionista e altre storie. Molto legato al padre Jimmy, ne parlerà a Oggi è un altro giorno insieme al cantante Franco Simone che ha reinterpretato uno dei suoi più grandi successi, “Il Mondo”.

“Il mio rapporto personale con lui è stato semplicemente favoloso; c’è stata sempre una splendida stima reciproca, nonostante lui ed io fossimo estremamente diversi, sotto moltissimi aspetti. Abbiamo condiviso tutto; da quando io ero bambino, fino al suo ultimo giorno in questo nostro mondo. Davvero tutto. Le passioni (musicali e non), le allegrie, le ansie, l’amore per gli sport, la voglia di sognare. Abbiamo vissuto sempre fianco a fianco. Io un passo indietro, ma a volte anche uno avanti, a fargli da traino o perché impegnato in miei progetti personali, ove lo volevo comunque sentire vicino. Dal 1982, anno in cui scrissi la prima parte musicale di ‘Beguine’, una canzone che papà presentò al Festival di Sanremo, siamo stati sempre insieme: in estate in tournée per le Piazze italiane, d’inverno chiusi nel nostro studio di registrazione, a lavorare su nuovi progetti e produzioni musicali, sue e mie. Poi, negli altri ritagli di tempo, via si partiva per le tournée internazionali, dove amavo accompagnarlo, anche perché ho sempre adorato viaggiare. Sì, con mio padre è stata proprio una grande storia; nessuna ombra, nessun rimpianto, nulla di negativo, se non il fatto che lui ora non ci sia più. Quanto al ‘figlio d’arte’, non ci ho mai pensato, mai davvero”, ha raccontato Luigi Fontana parlando del rapporto con il padre.

Nell’intervista, parlando delle tappe fondamentali della sua carriera, ha aggiunto: “La scrittura di alcune Colonne Sonore (per Lina Wertmüller ed un paio di bravi registi italiani, negli anni ‘90), tutte le produzioni di mio padre e soprattutto il mio album da solista ‘L’illusionista e altre storie’, pubblicato nel 2014, del quale vado particolarmente fiero. Poi, forse, vorrei dirti che le mie opere più importanti giacciono ‘dormienti’ nel mio cassetto personale; in particolare la produzione di un musical originale, che non ha ancora avuto la fortuna di poter essere prodotto, ma che io ritengo essere, insieme all’album di cui sopra, la mia massima espressione. Ecco, con questa affermazione ti ho anticipato la risposta di una parte della tua domanda successiva: il mio vero sogno nel cassetto è quello di poter far uscire dal cassetto le mie cose più belle, che non aspettano altro. Un giorno ci riuscirò, lo so”.