Scontro tra Luigi De Magistris e Clemente Mastella a Non è L’Arena

“Lei è un bugiardo storico”. “Lei è un farabutto storico”. Durissima lite tra Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a Non è l’arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Mentre in studio è presente Luca Palamara, Mastella interviene telefonicamente per contestare affermazioni del sindaco di Napoli, ex magistrato.

“Lei è un bugiardo e se mi fa parlare le dimostro quant’è in malafede. Lei passa alla storia come il peggior ministro della storia della Repubblica”, dice De Magistris. “Lei è un bugiardo, ha screditato la magistratura”, incalza Mastella. “È falso che il 98% dei miei procedimenti siano andati male. I miei procedimenti andavano talmente bene che ero considerato uno dei migliori magistrati. Poi mi sono imbattuto in Mastella che ha cercato di fermarmi…”. “Lei – replica Mastella – mi ha indagato in maniera ignobile perseguitandomi”. Giletti è costretto a interrompere il collegamento.

Leggi anche: 1. Sileri demolisce il medico no vax in tv: “Rimarrà medico di base ancora per poco” | VIDEO; // 2. De Magistris a TPI: “Mi candido in Calabria per spezzare gli intrecci tra affarismo e politica”

Potrebbero interessarti La rosa di Mario Draghi: ai partiti chiederà politici soft e non divisivi (di Marco Antonellis) Governo Draghi: sì ai politici, ma no ai leader. Ecco i nomi in pole Governo, Draghi alla Camera per le consultazioni | DIRETTA