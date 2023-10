Lui era Trinità: il documentario in onda su Rai 3 su Italo Zingarelli, chi era

Questa sera, venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione il documentario Lui era Trinità, un omaggio a Italo Zingarelli. Uno straordinario pioniere del cinema italiano, visto che si tratta di un grande produttore cinematografico, ed è, fra le altre cose, colui che ebbe l’intuizione di formare la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill e di puntare sul copione di “Lo chiamavano Trinità”. Di seguito le anticipazioni del documentario Lui era Trinità.

Anticipazioni e ospiti

Lui era Trinità è il documentario in onda questa sera su Rai 3 sulla vita e la carriera del produttore cinematografico Italo Zingarelli, che negli anni ’70 portò sul grande schermo due film campioni di incassi: Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità (entrambi scritti e diretti da Enzo Barboni), pellicole che decretarono il successo internazionale della coppia “Bud Spencer e Terence Hill” e che, dopo oltre mezzo secolo, continuano a riscuotere ancora oggi lo stesso successo.

Diretto dal regista Dario Marani e scritto da Clarissa Montilla e Alessio Guerrini, “Lui era Trinità” è prodotto da Fish -Eye Digital Video Creation in collaborazione con Rai Documentari e prende in esame l’intero percorso umano di Italo Zingarelli, che visse tre vite: la prima da pugile e stuntman, la seconda da produttore cinematografico e la terza da illuminato imprenditore vitivinicolo nel Chianti.

A raccontare la figura e la carriera di Zingarelli sono alcuni dei suoi più stretti collaboratori e amici: Terence Hill, Bud Spencer (in una intervista inedita del 2004), Dario Argento, Giovanna Ralli, Barbara Alberti, Amedeo Pagani, Manuela Pineschi, Marco Tullio Barboni. Alla loro voce si aggiungono quella del critico cinematografico Mario Sesti e quella del regista e autore, esperto di film di genere, Luca Rea – oltre a quella dei figli di Italo Zingarelli. Ne consegue il ritratto di un produttore cinematografico sui generis gentile, generoso e visionario, che con i suoi film fece nascere il genere Fagioli Western – mettendo in crisi lo Spaghetti Western e Sergio Leone – e che, con la sua opera, ha cambiato la storia del cinema italiano e non solo.

Lui era Trinità, raccontando la storia di Italo Zingarelli, racconta inevitabilmente anche della nascita e dei motivi del successo dei film della “serie di Trinità” – e dei suoi due indimenticabili interpreti. Film, a detta di Terence Hill stesso, girati con “sincerità e divertimento”, due elementi che traspaiono sullo schermo e che ancora oggi sono in grado di regalare leggerezza e divertimento agli spettatori di tutte le età e di tutto il mondo. Appuntamento questa sera, 20 ottobre 2023, su Rai 2 dalle 21.20.