Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Lui è peggio di me, nuovo “sit show” della prima serata con due grandi professionisti: Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. Dove vedere la seconda puntata di Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata del programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre).

Lui è peggio di me streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Le parole di Panariello e Giallini

“Ho voluto conoscere Marco a una cena perché lo stimavo”, ha raccontato in conferenza stampa Panariello. “Abbiamo affinità nei percorsi della vita. Aveva voglia di fare una cosa musicale, televisiva e io lo stesso: uno spettacolo diverso, con incontri di ospiti e amici, una sorta di ‘late show’ anticipato, in prima serata”. I due si prendono e si prenderanno in giro in continuazione. “Difetti?”, ha detto Panariello, “Marco è peggio di me nei capelli, ce li ha come Ornella Vanoni, è distratto, ritardatario, ha tempi completamente differenti dai miei”. “Giorgio è peggio di me nella precisione, che per me non è una qualità. È un pignolo”, ha scherzato Giallini.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la nona Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 febbraio 2021 Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film