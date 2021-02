Lui è peggio di me: cast, ospiti, quante puntate e streaming dello show

Da giovedì 11 febbraio 2021 su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda Lui è peggio di me, nuovo “sit show” della prima serata con due grandi professionisti: Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sullo show in onda sul terzo canale Rai.

Di cosa si tratta e cast

Lui è peggio di me è uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco di sorprese, in cui i due amici (Giorgio Panariello e Marco Giallini) si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. E i due protagonisti si scopriranno, così, più simili di quanto si pensi. Prodotto da Rai 3 in collaborazione con Friends & Partners è un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Produttore esecutivo: Rita Russomanno. A cura di Laura Villarini. Regia di Stefano Vicario, Fabrizio Guttuso Alaimo.

“Ho voluto conoscere Marco a una cena perché lo stimavo”, ha raccontato in conferenza stampa Panariello. “Abbiamo affinità nei percorsi della vita. Aveva voglia di fare una cosa musicale, televisiva e io lo stesso: uno spettacolo diverso, con incontri di ospiti e amici, una sorta di ‘late show’ anticipato, in prima serata”. I due si prendono e si prenderanno in giro in continuazione. “Difetti?”, ha detto Panariello, “Marco è peggio di me nei capelli, ce li ha come Ornella Vanoni, è distratto, ritardatario, ha tempi completamente differenti dai miei”. “Giorgio è peggio di me nella precisione, che per me non è una qualità. È un pignolo”, ha scherzato Giallini.

“Il format è questo”, le parole di Panariello, “Marco e io andiamo in onda su Rai 3, la stessa sera, allo stesso orario, ma in due studi diversi. Faremo uno ‘sit-show’: due vicini di casa che convivono facendo due show diversi che partono in contemporanea ma che poi si intersecano. I nostri amici-ospiti a volte diranno cose mai dette prima, scopriremo cose che non conosciamo. C’è però una zona franca, un corridoio, dove ci incontriamo, ma l’idea è che ognuno fa da sé e Dio per tutti”.

Lui è peggio di me: quante puntate

Quante puntate sono previste per Lui è peggio di me, lo show con Marco Giallini e Giorgio Panariello? In tutto su Rai 3 andranno in onda quattro puntate per quattro giovedì sera consecutivi. L’orario d’inizio è fissato per le ore 21,20; la chiusura intorno alle ore 23,30. La durata di ogni puntata è quindi di circa 2 ore. Ma vediamo la programmazione completa dello show di Rai 3 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Seconda puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Terza puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Quarta puntata: giovedì 4 marzo 2021

Ospiti

Lo spettacolo Lui è peggio di me vedrà tanti ospiti interagire con i due protagonisti. Nella prima puntata vedremo ad esempio:

Marracash

Kasia Smutniak

Antonello Venditti

Francesco De Gregori

Paola Turci

Piero Dorfles

Marco Travaglio

Filippo La Mantia

“Gli ospiti sono amici: come Pieraccioni, Venditti, Smutniak, Carlo Conti, Vinicio Marchioni, e personaggi del mondo di Rai 3”, ha detto Giorgio Panariello.

Streaming e tv

Dove vedere Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dall’11 febbraio 2021 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

