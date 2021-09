Lui è peggio di me: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lui è peggio di me, la seconda edizione del sit show di Rai 3 condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello? Si tratta di cinque puntate, in onda ogni giovedì in prima serata dalle 21.20 a partire dal 23 settembre 2021. Torna uno dei programmi rivelazione della scorsa stagione, con monologhi, interviste, canzoni e gag, come sempre con il coinvolgimento di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, e la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti. Vediamo insieme la programmazione di Lui è Peggio di me (attenzione: potrebbe cambiare):

Prima puntata, giovedì 23 settembre

Seconda puntata: giovedì 30 settembre

Terza puntata: giovedì 7 ottobre

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Lui è peggio di me? L’inizio è previsto per le 21.20, ogni giovedì in prima serata su Rai 3, la fine intorno alle 23.30. Per cui ognuna delle cinque puntata ha una durata di circa due ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Lui è peggio di me, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.