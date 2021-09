Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della prima puntata su Rai 3

Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della prima puntata | 23 settembre 2021 Rai 3

Lui è peggio di me è lo show di prima serata di Rai 3 condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello che torna in onda, dopo il successo dello scorso anno, con la seconda stagione. Come sempre ci saranno grandi ospiti del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi in maniera inedita e divertente. Appuntamento per cinque settimane a partire dal 23 settembre 2021 alle ore 21.20 su Rai 3. Ma vediamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di oggi di Lui è peggio di me.

Anticipazioni e ospiti

Lui è peggio di me è un sit show con monologhi, interviste, canzoni, sketch e gag, come sempre con il coinvolgimento di amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, e la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti. Alla conduzione ritroviamo il comico Giorgio Panariello e l’attore Marco Giallini. Due grandi professionisti e un’amicizia nata per caso, due artisti apparentemente molto diversi, che condivideranno nuovamente il palco – stavolta con la presenza del pubblico in sala – in maniera ironica e brillante.

Anche in queste nuove puntate di Lui è peggio di me su Rai 3, la musica e l’intrattenimento avranno un ruolo di primo piano. Ma vediamo insieme gli ospiti della prima puntata di oggi, 23 settembre 2021. Sul palco troveremo, insieme ai due conduttori, una delle coppie di telecronisti più famose d’Italia, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, uno dei comici più apprezzati dal pubblico, Enrico Bertolino, e tre musicisti diversi tra loro ma tutti ugualmente molto amati, Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.

Lui è peggio di me: quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e le anticipazioni, ma quante puntate sono previste per la nuova stagione di Lui è peggio di me? Ve lo diciamo subito: si tratta di cinque puntate, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe cambiare):

Prima puntata, giovedì 23 settembre

Seconda puntata: giovedì 30 settembre

Terza puntata: giovedì 7 ottobre

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre

Streaming e tv

Dove vedere Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.