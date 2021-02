Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della terza puntata

Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata di Lui è peggio di me, uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco di sorprese, in cui due amici (Giorgio Panariello e Marco Giallini) si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. “Non sappiamo nemmeno noi cosa accadrà esattamente – hanno detto i due protagonisti -. Ci siamo conosciuti tempo fa con una cena. Poi galeotta fu la diretta su Instagram. Abbiamo mantenuto le nostre idee: volevamo fare uno show che andasse al di là del classico varietà, qualcosa di musicale. L’idea era quella di fare un late show anticipato, in prima serata. Lo abbiamo ribattezzato sit-show, con dentro un po’ di sit-com, riferendoci a una poltrona per due ad esempio”. Ma vediamo tutte le informazioni sulla terza puntata dello show.

Ospiti

La terza puntata dello spettacolo Lui è peggio di me vedrà tanti ospiti interagire con i due protagonisti. Stasera vedremo:

Carlo Conti

Leonardo Pieraccioni

Vinicio Marchioni

Alessandro Roia

Marco Masini

Mario Tozzi

Massimo Ghini

Nina Zilli

Don Alberto Ravagnani

Paolo Benvegnù

Marina Rei

Luca Barbarossa

Questi gli ospiti dello show in onda oggi, 25 febbraio 2021. Lo spettacolo è prodotto da Rai 3 in collaborazione con Friends & Partners. Un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Produttore esecutivo: Rita Russomanno. A cura di Laura Villarini. Regia di Stefano Vicario, Fabrizio Guttuso Alaimo.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Lui è peggio di me, ma dove vedere la terza puntata in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

