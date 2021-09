Chi è Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor 2021

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor 2021, il talent musicale in onda su Sky Uno a partire da giovedì 16 settembre. Il giovane attore romano, nipote di Diego Bianchi (in arte Zoro), è dunque il nuovo frontman, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, passato in Rai. Un volto giovane e poco noto al grande pubblico, sul quale Sky ha deciso di puntare per la nuova edizione di X Factor, che si prevede più contempranea che mai, con l’abolizione delle tradizionali categorie, a significare la necessità di non avere più barriere ed etichette. Ma chi è Ludovico Tersigni? Qual è la sua carriera, l’età, la vita privata, la fidanzata e i social? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera

L’attore, idolo dei teenager diventato famoso grazie alla serie tv SKAM Italia, è alla sua prima esperienza alla conduzione di un format importante come quello in onda su Sky. Per lui non sarà facile raccogliere un’eredità pesante come quella lasciata da Alessandro Cattelan. Nato a Nettuno, in provincia di Roma, l’8 agosto 1995, Ludovico ha dunque 26 anni. Ludovico Tersigni è il nipote di Diego Bianchi aka Zoro di Propaganda Live.

ha esordito al cinema nel 2014 in Arance e martello, diretto dallo zio Diego Bianchi e presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il Festival lagunare ha accolto anche il suo film successivo, L’estate addosso, di Gabriele Muccino, romanzo di formazione in cui il nostro ha ottenuto il ruolo di Federico. Nel 2016 è stato il protagonista di Slam – Tutto per una ragazza, film di Andrea Molaioli in cui ha interpretato lo skater e papà precoce Samuele detto Sam. Per questa sua performance ha vinto il Premio Biraghi, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Nel 2018 Ludovico ha recitato nel cortometraggio Aggrappati a me di Luca Arcidiacono e a ottobre lo vedremo nel cast de La scuola cattolica di Stefano Mordini. Passando alla tv, Ludovico Tersigni ha ottenuto una parte nella serie Tutto può succedere e nella miniserie Oltre la soglia, prima di approdare, nel 2018, alla web-serie Skam Italia nel ruolo di Giovanni Garau. Dal 2020, infine, l’attore è il protagonista maschile (Alessandro Alba) della serie Summertime.

In merito al rapporto con suo zio, Diego Bianchi, il nuovo conduttore di X Factor Ludovico Tersigni ha dichiarato: “A lui chiedo soprattutto consigli di vita – dice Tersigni – è il mio faro”. La vera fonte d’ispirazione per il suo modo di condurre sarà, invece, Fiorello. “È un one man show – afferma – cercherò di portare una luce simile sul palco di X Factor”. Non ha avuto modo di parlare con il predecessore Cattelan, ma ammette che dovesse incontrarlo gli chiederebbe qualche dritta. E conclude: “Il mio futuro? Questo è un segnale forse che un posticino nella famiglia di Sky si trova”.

Ludovico Tersigni, la vita privata

Molto riservato riguardo alla sua vita privata, non sappiamo se al momento è single o ha una fidanzata. A differenza di molti altri suoi coetanei, il giovane conduttore di X Factor 2021 non è presente sui social, non ha dunque un profilo Instagram o Facebook ufficiale.