Luciano Pavarotti film in tv e live streaming: dove vederlo

LUCIANO PAVAROTTI FILM TV STREAMING – Questa sera, 24 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in prima visione su Rai 1 il docufilm “Pavarotti” diretto da Ron Howard. Un vero e proprio omaggio che il regista americano ha voluto dedicare ad una delle voci più amate del canto italiano. Dove vedere il film su Luciano Pavarotti in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il docufilm Pavarotti va in onda oggi, venerdì 24 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del vostro telecomando).

Dove vedere il film Luciano Pavarotti in live streaming

Sarà possibile seguire il docufilm anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi e film in onda sui canali Rai da pc, tablet e smarphone. Come accedere a RaiPlay? Semplicissimo, una volta sul sito o sull’app ed effettuata la registrazione, selezionare la voce dirette e poi Rai 1.

Le parole di Ron Howard

Il regista del docufilm Ron Howard, durante un’intervista ai microfoni di Fabio Fazio, parlando di Pavarotti si espresse così: “Facendo la ricerca per il film, ho scoperto che la vita di Pavarotti era una vita a cui tutti potevano ispirarsi. Una personalità che ispira tutti, esplorando la sua vita si riesce a dare persone che non capiscono bene l’opera la possibilità di capire cosa ci vuole a essere un grande interprete come lui. Ho scoperto l’opera, ho acuto la possibilità di capirla. Come regista ho visto la sua grande forza, come riusciva a esprimere i suoi sentimenti attraverso l’opera e portarli al pubblico”.

Potrebbero interessarti Luciano Pavarotti: vita privata, moglie e figli del tenore italiano The Twilight Saga Eclipse: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Luciano Pavarotti: come e quando è morto, le cause della morte