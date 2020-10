Chi è Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio 5

Chi è Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio 5 – in onda dal 27 ottobre 2020 su Rai 2 – che ha colpito tutti con il suo sguardo severo? Si tratta di Lucia Gravante. Il suo nome è diventato famoso sul piccolo schermo per aver partecipato al docu-reality. Ma non tutti sanno che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, con varie partecipazioni in televisione, cinema e teatro.

Biografia

Lucia Gravante è nata a Ivrea il 16 maggio del 1967. Da giovanissima sognava di diventare insegnante di educazione fisica, così si è iscritta all’ISEF. Con la laurea ha acquisito il titolo di istruttrice federale di atletica leggera e ha iniziato ad insegnare alle elementari. Parallelamente ha portato avanti un’altra grande passione: quella per la recitazione. Lucia ha quindi deciso di provare ad entrare nel mondo dello spettacolo. Prima, gli studi: ha seguito diversi corsi e seminari, tra cui uno di doppiaggio, uno di canto e uno di scrittura creativa, e la scuola di danza classica di Anita Cedroni. Poi negli anni 2000 il debutto a teatro in vari spettacoli di grande successo. Il 2003 è stato l’anno della svolta: l’attrice è stata scelta per la fiction “Cuori rubati”, cui fanno seguito molti altri programmi amati dal pubblico: “Sospetti”, “Carabinieri” e “Baciamo le mani” tra gli altri. Al cinema Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio 5, ci è arrivata nel 2007 con il film “Bianco e nero”, di Cristina Comencini. Negli anni seguenti ha lavorato in “Pulce non c’è”, “Bianca come il latte, rossa come il sangue” e “Né Giulietta né Romeo”, che ha segnato l’esordio alla regia di Veronica Pivetti. Nel 2016, Lucia Gravante è stata scelta per il doppio ruolo di sorvegliante scolastica ed insegnante di economia domestica per il programma “Il collegio”, in onda su Rai 2.

Vita privata

Le informazioni sul suo conto sono poche e frammentarie. Lucia Gravante è una donna molto riservata, che non ama la luce dei riflettori. Tanto che non ha profili social. Non è dato sapere se sia sposata o fidanzata, né se abbia dei figli.

