Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla terza puntata nel dettaglio.

Trama

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi – divisa in due episodi – Davide farà un’importante scoperta riguardo il passato di Luisa motivo, che lo allontanerà da lei. Emma Conti deciderà di avvicinarsi ad Enrico Leoni il, tutto con molta cautela. Anche Miranda la figlia di Enrico si affezionerà molto alla donna. La vicinanza tra le due non sarà però ben vista dal padre della ragazza. Nel secondo episodio della terza puntata di Luce dei tuoi occhi, Emma scoprirà qualcosa che la turberà molto. Nel garage di casa di Enrico la donna troverà un auto verde molto simile a quella coinvolta nell’incidente di Valentina. La donna denuncerà Enrico alla polizia e l’uomo verrà arrestato.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della terza puntata di Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Eccolo: