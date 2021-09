Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla prima puntata nel dettaglio.

Trama

Secondo le anticipazioni, nei primi due episodi della serie tv Luce dei tuoi occhi Emma Conti (Anna Valle), una ballerina di fama mondiale e affermata coreografa a New York, riceverà una lettera anonima (firmata dal misterioso “Darkout”) contenente una rivelazione scioccante: Alice, la figlia creduta morta dopo il parto, in realtà sarebbe stata rapita e vive a Vicenza. La ragazza, secondo il contenuto della missiva, studia danza nella stessa accademia dove lei ha mosso i primi passi come ballerina. La donna, sconvolta dall’inquietante notizia, partirà per l’Italia, intenzionata a scoprire se la figlia è ancora viva. Appreso dalla misteriosa lettera che la figlia sarebbe ancora viva, Emma Conti si recherà a Vicenza e otterrà un posto di insegnante nella sua vecchia scuola di danza. Qui cercherà la figlia tra le allieve nate nello stesso periodo di Alice. La donna conoscerà il professore di fisica Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), genitore di Miranda, una delle sue allieve. Con l’uomo nasceranno inizialmente dei contrasti, poiché non approva i metodi della coreografa, ma in seguito si rivelerà un valido aiuto nella ricerca della verità. Nel frattempo, tra Emma e le sue allieve si creerà, poco a poco, un saldo rapporto di fiducia e amicizia.

