A che ora inizia Luce dei tuoi occhi: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv con Anna Valle in onda su Canale 5 da mercoledì 22 settembre 2021? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata – pubblicità incluse – di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. Ogni puntata sarà composta da 2 episodi. La prima andrà in onda mercoledì 22 settembre 2021; l’ultima mercoledì 27 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 22 settembre 2021

Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 29 settembre 2021

Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 6 ottobre 2021

Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 13 ottobre 2021

Quinta puntata (episodi 9-10): mercoledì: 20 ottobre 2021

Sesta puntata (episodi 11-12): mercoledì 27 ottobre 2021

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Luce dei tuoi occhi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.