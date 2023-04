Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, martedì 25 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della terza puntata Emma farà una macabra scoperta. Nel luogo in cui sembra essersi consumato un omicidio, la donna trova un braccialetto che appartiene a Diana. La situazione è destinata a peggiorare rapidamente. Miranda, infatti, legge un bigliettino e fraintende il contenuto. Così, si scaglia contro la figlia di Emma, accusandola di essere in qualche modo colpevole di quel delitto.

Diana invece finisce nei guai. La polizia, infatti, indaga su di lei perché sospettata di avere a che fare con un omicidio. Emma e Petra fanno tutto il possibile per tenere al sicuro Diana, ma le due donne – nonostante siano accomunate da un intento condiviso – non riescono a sancire un’alleanza. A opporre resistenza è soprattutto Petra Novak e ha un motivo ben preciso. La donna è sempre più attratta da Enrico. Le tensioni che caratterizzano la vita di Emma, influenzano anche la serenità delle ballerine, che si ritrovano ad affrontare un momento di evidente crisi. Emma fa tutto ciò che è in suo potere per tentare di tenere il gruppo unito, senza rinunciare alla verità.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: