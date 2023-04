Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della prima puntata saranno tanti i colpi di scena. Innanzitutto, Emma sembra aver superato il dolore di non essere riuscita a trovare la figlia creduta morta attraverso l’amore. A poche settimane dalle nozze con Enrico, a cui l’étoile ha promesso di dire “sì” sull’altare, Emma si occupa delle nuove audizioni in Accademia, assistita dalla madre Paola e da altri collaboratori che troviamo qui per la prima volta.

Tra le prescelte ci sono due ragazze più brave delle altre: Vicky e Diana. Mentre Vicky è un’ambiziosa che guarda con sospetto il talento della rivale, Diana è una ragazza che cerca di primeggiare con abnegazione e correttezza nei rapporti con le amiche. La madre di lei, Petra Novack, chiede un colloquio urgente con Emma alla quale rivelerà non solo di essere malata gravemente, ma anche che Diana in realtà è Alice, la bambina che Emma sta cercando disperatamente da tempo. Petra affiderà Diana all’étoile, spiegandole di aver bisogno di tempo e forze per curarsi, e continuare a crescere la figlia non collima più con questa sua urgenza.

Emma dovrà ricostruire lentamente il rapporto con Alice mentre Petra affievolirà la sua presenza nella vita della ragazza. Petra diventa tuttavia non solo una benedizione ma anche un pericolo, perché oltre ad aver regalato a Emma una nuova speranza colpisce a tal punto Enrico che il professore la considera per se stesso irresistibile.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: