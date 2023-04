Perché Luce dei tuoi occhi 2 stasera non va in onda: il motivo, quando torna

Perché Luce dei tuoi occhi 2 stasera – mercoledì 26 aprile 2023 – non va in onda su Canale 5? Molti fan della fiction con Anna Valle sono rimasti spiazzati nel non vedere la serie tv in onda. Il motivo non è allarmante: la puntata è stata semplicemente anticipata a ieri, martedì 25 aprile, per lasciare spazio stasera alla partita di Coppa Italia Inter-Juventus, calcio d’inizio alle ore 21.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 25 aprile 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023

Quinta puntata: mercoledì 10 maggio 2023

Sesta puntata: mercoledì 17 maggio 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Luce dei tuoi occhi 2 non va in onda, ma dove vedere o rivedere le varie puntate in tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il martedì o mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Ma cosa succederà? Nonostante il dolore di non essere riuscita a trovare sua figlia, Emma Conti sa che la vita deve andare avanti e sente di avere una responsabilità morale verso le sue allieve, che la considerano come una seconda madre. Ma una serie di rivelazioni sconvolgenti ed alcune misteriose scomparse costringono Emma a rivedere i suoi piani, e a dividersi tra il ruolo di insegnante e quello di investigatrice. Un’indagine thriller che costituisce il filo rosso di questa stagione, filo che si interseca con la battaglia per non perdere l’amore di Enrico. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.