Luce dei tuoi occhi 2: il cast (attori) completo della fiction

Qual è il cast (attori) di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Canale 5 (in onda il mercoledì sera)? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle: Emma Conti

Giuseppe Zeno: Enrico Leoni

Bernardo Casertano: Davide Fabris

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Luca Bastianello: Roberto Conti

Paola Pitagora: Paola Conti

Francesca Beggio: Azzurra

Gea Dall’Orto: Miranda Leoni

Elisa Visari: Valentina Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Linda Pani: Martina Fontana

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Giulia Patrignani: Cecilia Conti

Francesca Cavallin: Petra Novak

Irene Paloma Jona: Diana Novak

Christian Roberto: Maurizio Bisceglie

Simone Secce: Andrea Bisceglie

Filippo Contri: Jacopo Bellini

Greta Malegno: Vicky De Angelis

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Luce dei tuoi occhi 2, ma dove è stata girata (location) la fiction di Canale 5? Anche la seconda stagione è stata girata a Vicenza: la produzione è rimasta in città da fine marzo fino all’estate 2022, con location allestite in vari luoghi, come Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana, Piazza delle Erbe, Ponte San Michele e Corso Palladio. Gli interni, invece, sono girati negli studi di Roma.