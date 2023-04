A che ora inizia Luce dei tuoi occhi 2: l’orario d’inizio su Canale 5

A che ora inizia Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45. Ogni puntata terminerà alle ore 23,50 e quindi avrà una durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) di circa 2 ore. Quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023, ore 21,45

Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023, ore 21,45

Terza puntata: mercoledì 26 aprile 2023, ore 21,45

Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023, ore 21,45

Quinta puntata: mercoledì 10 maggio 2023, ore 21,45

Sesta puntata: mercoledì 17 maggio 2023, ore 21,45

Dove è stata girata (location) Luce dei tuoi occhi 2? Anche la seconda stagione è stata girata a Vicenza: la produzione è rimasta in città da fine marzo fino all’estate 2022, con location allestite in vari luoghi, come Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana, Piazza delle Erbe, Ponte San Michele e Corso Palladio. Gli interni, invece, sono girati negli studi di Roma.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Luce dei tuoi occhi 2, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.