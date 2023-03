Chi è Lucas Debargue, il pianista ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Lucas Debargue, il pianista ospite a Oggi è un altro giorno nel corso della puntata di oggi, 17 marzo 2023? Lucas Debargue è un noto pianista nato in Francia nel 1990. La passione per la musica lo travolge fin da piccolissimo e il suo strumento preferito è il pianoforte, che lo chiama, come in una sorta di vocazione. Inizia a prendere lezioni di piano a 10 anni, ma dopo 5 anni interrompe gli studi per dedicarsi alla sua altra grande passione: la letteratura. Poi si trasferisce a Parigi, dove si Laurea in Arte e Letteratura all’Università Diderot.

In un’intervista all’Avvenire Lucas Debargue ha dichiarato: “Quando avevo dieci anni ero già nella musica. Mi era sufficiente appoggiare le dita sulla tastiera per conoscere lo stato di trance. Io credo nell’anima, e tutto ciò che importa è la mia anima. Posso non dormire e non mangiare, ma non posso passare giorno senza nutrire la mia anima”.

Nel 2010 grazie ad un incontro fortuito vede la sua vita cambiare: in una grigia giornata a Parigi s’imbatte in Rena Chereshevskaya, una pianista russa che risveglia in lui l’amore per la musica. Così si dedica di nuovo agli studi musicali e nel 2015 partecipa alla 15esima edizione del Concorso Čajkovskij di Mosca, dove vince il Gran Premio della critica. Così decolla la sua carriera come pianista.

Ad oggi suona sui più grandi palchi di tutta Europa e non solo: è protagonista al Philharmonie di Berlino, Amsterdam, Konzerthaus di Vienna, Théâtre des Champs Elysées e Philharmonie di Parigi, il Conservatorio di Mosca, di San Pietroburgo e Carnegie e di recente lavora anche negli Stati Uniti nella Hall a New York. Sulla vita privata di Lucas Debargue non si hanno informazioni dato che è sempre stato molto riservato su questo aspetto.