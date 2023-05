Chi sono i genitori di Luca Tommassini, ospite a Oggi è un altro giorno

Chi sono i genitori di Luca Tommassini, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Il noto coreografo ha avuto un’infanzia piuttosto dolorosa. L’artista ha raccontato di aver avuto un padre violento (il signor Mauro), che picchiava lui e sua madre, la signora Lina. “Mio padre era meccanico vicino a Primavalle (quartiere di Roma) – ha raccontato in un’intervista – all’epoca zona dove mettevano gli avanzi di galera. Col tempo divenne campione di Formula 3, iniziò a spendere i soldi in auto e donne. E iniziò a non abitare quasi mai in casa. Usava molto le mani e mandò diverse volte mia madre in ospedale. Una volta mi tirò in faccia un posacenere di cristallo, di quelli anni 70, quadrati. Non parlai per settimane. Mi portarono da uno psicologo per superare questo mutismo: ovviamente di nascosto da mio padre”.

Uno degli episodi di violenza riguarda anche la passione del coreografo per il ballo. Una passione non condivida dal padre. “A 100 metri da casa mia Enzo Paolo Turchi aprì una scuola di ballo. Mia madre mi disse: “Ci vuoi andare?”. Sì che volevo. Lei mi iscrisse – ha raccontato Luca Tommassini – e mi pagò la scuola coi soldi che risparmiava di nascosto da mio padre. Il giorno che scoprì che mi ero iscritto alla scuola di ballo, venne a pranzo, per rimproverarci tutti. Mia madre iniziò a difendermi. Lui stava urlando, prese una bottiglia d’acqua di vetro, la spaccò contro un muro e andò contro mamma. Io mi misi in mezzo e per la prima volta gli urlai in faccia: “Vattene, vattene!”. Finché non se ne andò. Tirai fuori la forza che in realtà non avevo, mi inventai il coraggio. E a volte inventarsi il coraggio serve”.

La mamma di Luca Tommassini, la signora Lina, ospite da Serena Bortone ha raccontato: “Sono tanto orgogliosa di Luca. Lui mi capisce, è uguale a me. Il mio sogno era diventare una ballerina, però eravamo otto figli… Gli investimenti andavano tutti sui figli maschi, però io non sono stata mai gelosa. Mio marito Mauro? Era contrario a tutto, non gli stava bene niente. Non voleva ballasse, era abbastanza violento, mi diceva ‘Ti ammazzo!’. Ne porto oggi i segni. Denunciarlo? Ci ho provato una volta con i carabinieri ma mi hanno detto di tornare a casa per uno schiaffo. Nessuno mi ha mai creduto, neppure in famiglia”.

Chi è

Luca Tommassini è nato a Roma il 14 febbraio 1970. Oggi è un famoso coreografo, regista, direttore artistico, ballerino e attore. La sua passiona per la danza è nata quando lui era molto piccolo. Si è iscritto alla scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi quando aveva solo 9 anni. A 12 ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo facendo il suo debutto al cinema, in televisione e a teatro. A 17 anni è diventato primo ballerino alla trasmissione Festival condotta da Pippo Baudo. Lì si esibiva accanto a Lorella Cuccarini. La sua presenza era richiesta anche in altre trasmissione nelle quali lavorava accanto a famosissime star. Ha ballato anche con Heather Parisi con la quale ha avuto una relazione che è durata un anno. Nel 1993 decise di trasferirsi negli Stati Uniti.

Qui è entrato a far parte del corpo di ballo di Madonna durante il suo tour The Girlie Show. In seguito ha lavorato anche nel video della canzone Human Nature nel 1994 e per il film Evita. Tommassini era sempre più richiesto ed e diventato un punto di riferimento anche per altre star internazionali. Fra queste spiccano Prince, Diana Ross, Whitney Houston, Janet Jackson, Kylie Minogue e Michael Jackson. Per quest’ultimo ha lavorato nel video di Blood on the Dance Floor, 1997. Naturalmente era ed è amato anche da tantissimi artisti italiani, fra i quali Claudio Baglioni e Lorella Cuccarini.