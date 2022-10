Chi è Luca Salatino, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Luca Salatino, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Luca Salatino nasce a Roma e fin da giovane si appassiona alla boxe. Si trovano tracce della sua attività di boxeur già dal 2013 con il LAIMA Team, una squadra che si trova nella zona del quadraro a Roma. Attualmente Luca è un pugile dilettante categoria Elite (la più alta nella dilettantistica). Luca ha un fortissimo rapporto con la madre, che ha avuto anche un problema di depressione per via di un tumore al cervello e Luca le è stato molto vicino e si è molto legato a lei. La condivisione di questo dolore lo ha fatto crescere in fretta e crearsi una corazza per affrontare il mondo. Luca stesso inoltre a 23 anni ha avuto un principio di depressione e sempre e solo la madre gli è stata vicino, non abbandonandolo mai.

Luca Salatino affianca alla passione per la boxe quella per la cucina. Ha confessato, durante la sua avventura a Uomini e Donne, di aver “mentito” sul curriculum per avere una chance di iniziare a lavorare sul mondo della cucina. Non avendo infatti mai studiato come chef ma avendo solo passione e capacità, ha dovuto dare una scossa alla sua vita lavorativa. La sua bravura tuttavia non ha tardato ad emergere: Luca Salatino è infatti nella classifica degli chef che realizzano la migliore carbonara di Roma. Ora l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.