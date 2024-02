I figli di Luca Argentero, ospite al Festival di Sanremo 2024

Chi sono i figli di Luca Argentero, ospite al Festival di Sanremo 2024 in onda stasera, 10 febbraio, su Rai 1? L’attore e la moglie Cristina Marino hanno due figli: una femmina, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020; e un maschio, Noè Roberto, nato il 16 febbraio 2023. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve, dove con la loro famiglia risiedono da tempo.

“Non potevo dare ai miei figli un padre migliore”, ha raccontato Cristina Marino nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Luca Argentero sarebbe “un super papà, affettuoso, giocoso, felice di questo ruolo”. Se pensano di avere altri figli? “Mio marito vorrebbe avere una squadra di calcio ma cercherò di fargli cambiare idea. Piano piano lo sto convincendo”, ha affermato la Marino.

“Mi piacerebbe interpretare un ruolo distante dalla mia immagine”, ha poi raccontato la moglie di Luca Argentero e madre dei suoi figli. “Finora, tra la pandemia e le due gravidanze, non è capitato. In questi anni io e Luca ci siamo dati da fare e abbiamo realizzato il nostro progetto di famiglia. Ma ora che Nina ha tre anni e Noè va verso lo svezzamento, ho più tempo da dedicare al lavoro”. E sul rapporto di coppia: “L’amore tra noi si manifesta quotidianamente”, ha raccontato a proposito della routine quotidiana. “Anche attraverso piccoli gesti: un mazzo di fiori inatteso, un week end organizzato a sorpresa, la tavola ben preparata per la cena. Luca è sempre molto attento”.