Lovecraft Country – La terra dei demoni, le anticipazioni della puntata in onda il 21 novembre

Su Sky Atlantic ogni sabato va in onda una puntata di Lovecraft Country – La terra dei demoni, una serie tv creata da Misha Green che viene trasmessa in Italia per la prima volta proprio su Sky. Tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff, la storia segue un uomo di colore che viaggia nell’America degli anni ’50 alla ricerca del padre scomparso. Quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda sabato 21 novembre 2020? Vediamo la trama.

Le anticipazioni

Nel settimo episodio, Hippolyta visita le rovine della loggia di Ardham, scoprendo che George è stato lì. Viene indirizzata verso l’Osservatorio Winthrop e qui si imbatte in uno strano macchinario che potrebbe essere la chiave di tutto, poiché permette di aprire dei collegamenti interdimensionali. Atticus, intanto, ha scoperto l’omosessualità di suo padre. Lui e Leti fanno dei sogni strani e interconnessi. Tic, che è ancora sulle tracce del Libro dei Nomi, scopre che il manoscritto è andato perduto durante il massacro di Tulsa.

Nell’episodio otto di Lovecraft Country vediamo Atticus, Leti, Ruby, Montrose e Diana prendere parte al funerale del giovane Emmett Till, morto durante un’azione violenta di polizia. Diana viene avvicinata dal Capitano Lancaster che è sulle tracce del planetario meccanico ma la ragazzina non vuole collaborare, per cui su di lei viene scagliata una maledizione che potrebbe farla impazzire. Atticus si incontra con Christina, i due si aiuteranno a vicenda. Leti capisce che deve trovare un modo per proteggere Tic e anche se stessa.

