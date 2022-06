Love Mi streaming e diretta tv: dove vedere il concerto di Fedez e J-Ax

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, va in onda Love Mi, il concerto organizzato a quattro mani da Fedez e J-Ax come simbolo della ben ritrovata amicizia e trasmesso in onda sia in TV che in streaming da Mediaset. Il concerto si è svolto qualche giorno prima a Milano a Piazza Duomo e ha ospitato sul palcoscenico tantissimi cantanti, per la precisione 22, così come tanti altri ospiti. A presentare il concerto è Eleonoire Casalegno insieme ad Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. Lo scopo del concerto, fruito gratuitamente dai presenti in piazza – è raccogliere fondi da devolvere a TOG- Together To Go, Onlus che supporta la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse di cui Fedez ha spesso parlato anche via social. Ma dove seguire in live streaming e TV Love Mi? Vediamo insieme.

In TV

Chi è interessato a seguire Love Mi in diretta televisiva dovrà sintonizzarsi martedì 28 giugno 2022 alle ore 19:00 su Italia 1. Per seguire la diretta TV del concerto è quindi necessario accedere al tasto 6 del telecomando così come al tasto 506 per l’HD. Se avete un abbonamento alla pay-tv di Sky potete trovarlo anche al tasto 106.

Love Mi streaming

Ma non è tutto. Se vi interessa seguire Love Mi anche in diretta streaming, Mediaset mette a disposizione degli utenti il concerto anche tramite la propria piattaforma, ma attenzione. A differenza della diretta TV, cambia l’orario e si anticipa di circa un’ora. Quindi la diretta streaming parte alle 18:00. Per seguirlo è necessario accedere alla piattaforma di MediasetPlay. Si tratta di un servizio gratuito previa registrazione che può avvenire anche via social, quindi Facebook e Google. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta che vi interessa.