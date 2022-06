Love Mi: cantanti, ospiti, scaletta, orario, durata e streaming del concerto

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, va in onda Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez con il supporto di J-Ax e tantissimi cantanti che saliranno sul palcoscenico con la propria musica. Sullo sfondo del Duomo di Milano, prende vita l’evento di beneficenza organizzando con zelo da Fedez a favore della Onlus TOG – Together To go, una fondazione che supporta la riabilitazione dei bambini con problematiche neurologiche. Di seguito vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’evento gratuito organizzato da Fedez a Milano.

Cantanti e ospiti

Non poteva di certo mancare l’organizzatore, Fedez, ma sul palco non sarà da solo. A condurre la serata ci sarà Elenoire Casalegno supportata da Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, content creator giovanissimo e seguitissimo soprattutto su TikTok, che sarà soprattutto un inviato speciale dietro le quinte. Tantissimi gli ospiti e i cantanti attesi per il concerto di beneficenza, ma chi canterà sul palco di Love Mi? Di seguito l’elenco dei cantanti e precisiamo che si tratta di un ordine casuale, per cui non è da intendere come una scaletta: Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua.

Love Mi: scaletta

Ora invece possiamo svelarvi qual è la scaletta di Love Mi e qual è l’ordine di uscita dei 22 cantanti che si esibiranno in concerto a Milano. Di seguito la scaletta:

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Orario e durata

A che ora va in onda Love Mi e quanto dura? La messa in onda del concerto di beneficenza organizzato da Fedez prevede due orari differenti in base alla modalità di fruizione. Ad esempio, chi vuole seguire il concerto in TV può farlo dalle ore 19:00, mentre chi vuole seguirlo in streaming può accedere a MediasetPlay intorno alle ore 18:00. Quanto dura il concerto? Dovrebbe terminare intorno alle ore 23:30 su Italia 1, per cui in streaming un’ora prima, intorno alle 22:30.

Love Mi streaming e TV

Dove vedere Love Mi in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il concerto di beneficenza va in onda sia in chiaro in TV che in streaming grazie a MediasetPlay. Per seguire la diretta televisiva è necessario accendere il televisore alle ore 19:00 e sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando poiché va in onda su Italia 1, oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il live streaming deve sintonizzarsi su MediasetPlay intorno alle ore 18:00. Per accedere ai contenuti della piattaforma è necessario registrarsi anche tramite social come Facebook e Google. Dopodiché, una volta effettuato il login, sarà possibile scegliere il canale di vostro interesse e seguirlo via desktop o tramite app.