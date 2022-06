Love Mi: quante puntate, durata e quando finisce il concerto

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, va in onda Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez e J-Ax. Ma da quante puntate è composto? Quanto dura e quando finisce? L’evento è gratuito per il pubblico dal vivo e si pone come obiettivo quello di raccogliere donazioni per TOG – Together To Go, la Onlus che si prende cura dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse e di cui Fedez ha spesso parlato attraverso i suoi canali social. Basterà donare al numero solidale 45595. Sul palco sono attesi 22 artisti che animeranno la serata anche in diretta TV e streaming. Ma da quante puntate è composto? Il concerto va in onda una tantum per cui non è composto da puntate. Semplicemente basterà sintonizzarsi su MediasetPlay alle ore 18:00 e su Italia 1 alle ore 19:00 per seguire tutte le esibizioni in diretta.

Durata

Quanto dura il concerto Love Mi? L’appuntamento è diviso in base alle piattaforme di distribuzione. In ogni caso per seguire la diretta televisiva bisognerà sintonizzarsi su Italia 1 intorno alle 19:00. Il concerto terminerà poi alle 23:30.

Love Mi TV e streaming

Dove vedere Love Mi in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il concerto di beneficenza va in onda sia in chiaro in TV che in streaming grazie a MediasetPlay. Per seguire la diretta televisiva del concerto è necessario accendere il televisore alle ore 19:00 e sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando poiché va in onda su Italia 1, oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il live streaming deve sintonizzarsi su MediasetPlay intorno alle ore 18:00. Per accedere ai contenuti della piattaforma è necessario registrarsi anche tramite social come Facebook e Google. Dopodiché, una volta effettuato il login, sarà possibile scegliere il canale di vostro interesse e seguirlo via desktop o tramite app.