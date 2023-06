A che ora inizia Love Mi 2023: l’orario della messa in onda su Italia 1

A che ora inizia Love Mi 2023, il concerto organizzato da Fedez in programma oggi, 27 giugno 2023, in piazza Duomo a Milano? L’evento va in scena oggi a partire dalle ore 18 su Mediaset Infinity e dalle ore 19 su Italia 1 e in simulcast su Radio 105, con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni (mentre il tiktoker Gabriele Vagnato sarà l’inviato nel backstage). Per chi sarà in piazza Duomo quindi l’appuntamento è alle ore 18.

Ma a che ora finisce Love Mi 2023? La chiusura del concerto è prevista per le ore 00,20, minuto più, minuto meno. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di oltre sei ore. Quanto costano i biglietti? L’evento è assolutamente gratuito per chiunque si presenterà sotto al palco della centralissima piazza Duomo di Milano. Ovviamente per ragioni di sicurezza i posti hanno un limite, ma la piazza è molto grande e non dovrebbero esserci particolari problemi.

Le fermate ‘Duomo’ della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle ore 11:30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20:00, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

Scaletta

Abbiamo visto a che ora inizia e finisce Love Mi 2023, ma qual è la scaletta del concerto? L’ordine d’uscita dei vari cantanti sul palco di piazza Duomo non è stata svelato. Non sappiamo al momento quindi chi canterà per primo e così via. Per scoprirlo non ci resterà che seguire il concerto dal vivo o tramite il proprio televisore