Love Mi 2023: cast (cantanti), scaletta, biglietti, come donare e streaming

Oggi, martedì 27 giugno 2023, a Milano va in scena Love Mi 2023, il grande concerto benefico organizzato da Fedez che arriva quest’anno alla sua seconda edizione. In piazza Duomo torneranno ad esibirsi alcuni tra gli artisti più amati fra i giovanissimi, sul palco per una causa benefica. All’evento è infatti legata un’importante raccolta fondi tramite il numero telefonico 45596 (attivo fino al 2 luglio) e sul sito della Fondazione Fedez. In conduzione Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast (cantanti e ospiti)

Ma quali sono i cantanti, conduttori e ospiti (il cast) di Love Mi 2023? Fedez, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, ha spiegato che “non c’è un grande studio, scelgo con Vivo Concerti. Loro mi propongono dei nomi, io dico mi piace/non mi piace. Mi piacerebbe che Love Mi ricordasse lo spirito dei grandi eventi televisivi del passato, ma in modo meno istituzionale di altre manifestazioni che si tengono in piazza Duomo”. Tra i cantanti annunciati ci saranno:

Achille Lauro

Andrea Damante

Angelina Mango

ANNA

Annalisa

Articolo 31/J-Ax

AVA

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

MILES

Rondodasosa

Seryo

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

Love Mi 2023: la scaletta

Ma qual è la scaletta di Love Mi 2023? L’ordine d’uscita dei vari cantanti sul palco di piazza Duomo non è stata svelato. Non sappiamo al momento quindi chi canterà per primo e così via. Per scoprirlo non ci resterà che seguire il concerto dal vivo o tramite il proprio televisore. Qui sopra abbiamo comunque raccolto tutti i cantanti annunciati nei giorni scorsi come ospiti del concerto benefico.

Biglietti

Quanto costano i biglietti per assistere dal vivo a Love Mi 2023? Ve lo diciamo subito: l’evento è assolutamente gratuito per chiunque si presenterà sotto al palco della centralissima piazza Duomo di Milano. Ovviamente per ragioni di sicurezza i posti hanno un limite, ma la piazza è molto grande e non dovrebbero esserci particolari problemi.

Le fermate ‘Duomo’ della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle ore 11:30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20:00, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

Come donare

Come donare per Love Mi 2023? All’evento, come detto, è legata un’importante raccolta fondi tramite il numero telefonico 45596 (attivo fino al 2 luglio) e sul sito della Fondazione Fedez. L’obiettivo è sostenere l’Associazione Andrea Tudisco, che dal 1997 aiuta i bambini che non possono avere accesso a cure adeguate e che vengono accolti in quattro distinte strutture romane (“Casa di Andrea” , il “Piccolo Nido”, “La Tana Libera Tutti” e la “Casa lontano da Casa”). Per dare una mano basterà quindi un semplice sms al numero 45596, ben visibile alle spalle dei cantanti sul palco di piazza Duomo.

Streaming e tv

Dove vedere Love Mi 2023 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in scena oggi – martedì 27 giugno 2023 – a partire dalle ore 18 su Mediaset Infinity e dalle ore 19 su Italia 1 e in simulcast su Radio 105, con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni (mentre il tiktoker Gabriele Vagnato sarà l’inviato nel backstage).