Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival

Loredana Bertè sarà ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è la cantante che ha partecipato complessivamente a 11 edizioni della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), quest’anno in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. Sorella minore di Mia Martini, è considerata dalla critica come la regina del rock italiano e nel corso della sua carriera ha venduto oltre 18 milioni di dischi.

Biografia

Loredana Bertè, all’anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè, nasce a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre del 1950, tre anni dopo la sorella maggiore Domenica Rita Adriana Bertè, conosciuta con lo pseudonimo di Mia Martini.

Figlia di Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato, entrambi insegnanti, la coppia, oltre a Loredana e Domenica, ha avuto anche altre due figlie, Leda e Olivia.

Secondo quanto riferito da Loredana Bertè dopo la morte della sorella, il padre era un violento, mentre la madre è stata descritta come assente.

Dopo la separazione dei genitori, la madre si trasferisce insieme alle sorella a Roma dove Loredana Bertè inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, come ballerina del “Piper club”.

Nel 1966, dopo essere entrata nel gruppo di ballo dei Collettoni e Collettini, inizia a lavorare in trasmissioni televisive quali Partitissima e Canzonissima.

Loredana inizia a collaborare anche con Renato Zero, mentre nel 1970 fa il suo esordio in sala di registrazione insieme alla sorella per l’album di Chico Buarque, Per un pugno di Samba.

L’anno seguente partecipa ai cori del primo album della sorella, mentre nel 1972 torna in teatro con la commedia musicale, Ciao Rudy.

Nel 1973 il suo nome circola come quello tra le possibili soubrette di Canzonissima, ma i dirigenti Rai la bocciano per la sua prorompenza fisica.

Il successo discografico arriva due anni più tardi con Sei bellissima, mentre negli anni successivi collabora con Ivano Fossati e soprattutto Mario Lavezzi, suo compagno anche nella vita. Nel 1979 arriva un altro successo con E la luna bussò, mentre nei primi anni Ottanta torna a collaborare con Ivano Fossati che produce tre suoi album, che includono le hit Non sono una signora e Per i tuoi occhi.

Nel 1983, Loredana Bertè incide Il mare d’inverno, altro suo grande successo, mentre il 1986 è l’anno della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo durante il quale simula una finta gravidanza che suscita notevoli polemiche sulla stampa.

Dopo un periodo in cui abbandona le scene, in seguito al matrimonio con il tennista Björn Borg, nel 1993 torna a Sanremo insieme alla sorella Mia Martini con il brano Stiamo come stiamo.

Nel 1995, la vita di Loredana Bertè viene segnata dalla tragica scomparsa della sorella, Mia Martini. Gli anni successivi, però, riprende la sua carriera rock collaborando con alcuni dei principali artisti del momento.

Nel 2015, ricopre il ruolo di giurata nel talent show Amici di Maria De Filippi, un impegno che contribuisce a farla guadagnare nuovamente visibilità.

Vita privata: il compagno di Loredana Bertè

La vita privata di Loredana Bertè è costellata di fidanzati famosi e rapporti turbolenti. Tra le sue relazioni celebri, si ricorda quella con il tennista italiano Adriano Panatta e un breve flirt con il bassista dei Pooh Red Canzian.

Ma sono soprattutto due le relazioni che hanno segnato la vita di Loredana Bertè: quella con il compositore e produttore Mario Lavezzi e quella con il tennista Björn Borg, con il quale convola a nozze nel 1989. Il matrimonio tra i due finirà tre anni più tardi dopo accuse reciproche e un tentativo di suicidio proprio da parte della cantante.

Prima di Borg, Loredana Bertè era stata sposata con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario di una famosissima marca di caffè. Ma chi è l’attuale compagno di Loredana Bertè? Sulla sua vita sentimentale, in realtà, non si hanno più notizie da diverso tempo. Non è chiaro, quindi, se la cantante sia al momento impegnata in una relazione o meno.

Cachet Sanremo 2021

Qual è il cachet percepito da Loredana Bertè in qualità di ospite a Sanremo 2021? Comunicazioni ufficiali in merito non ve ne sono, ma, secondo indiscrezioni, la cantante dovrebbe aver percepito un compenso di circa 25mila euro.

